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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ренн - Челси
Ренн - Челси: обзор матча 24 ноября 2020
Ренн
24.11.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Челси
85'
С. Гирасси
22'
К. Хадсон-Одои
90+1'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Челси
Желтая карточка
Б. Бурижо
90'
+3
90'
+2
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Т. Вернер
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Желтая карточка
К. Гренье
87'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Трюффер
86'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Ж. Доку
86'
Замена
М. Ньянг
️️️️
С. Гирасси
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Бурижо
85'
Замена
К. Гренье
️️️️
Э. Камавинга
78'
76'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Ковачич
75'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Хадсон-Одои
69'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
68'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Маунт
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Д. Леа Силики
63'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-4-2
1
Гомис
3
Трюффер
3
Да Силва
5
Ньямси
14
Траоре
6
Камавинга
17
Леа Силики
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
9
Гирасси
11
Доку
4-2-2-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
4
Зума
3
Силва
33
Чилвел
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
11
Вернер
18
Абрахам
17
Леа Силики
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
17
Леа Силики
3
Трюффер
27
Мауасса
27
Мауасса
3
Трюффер
11
Доку
34
Гбоу
34
Гбоу
11
Доку
6
Камавинга
19
Гренье
19
Гренье
6
Камавинга
9
Гирасси
99
Ньянг
99
Ньянг
9
Гирасси
11
Вернер
24
Джеймс
24
Джеймс
11
Вернер
7
Маунт
91
Канте
91
Канте
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
8
Ковачич
29
Хаверц
29
Хаверц
8
Ковачич
Остались в запасе
Ренн
Челси
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Ренн - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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