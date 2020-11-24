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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Барселона
Динамо К - Барселона: обзор матча 24 ноября 2020
Динамо К
24.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
52'
С. Дест
57'
М. Брейтуэйт
70'
М. Брейтуэйт (П)
90+2'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Барселона
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Гризманн
Пас отдал
Ж. Альба
83'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Тринкау
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
В. Шепелев
83'
73'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Педри
Замена
Б. Леднев
️️️️
Н. Шапаренко
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Брейтуэйт
Замена
В. Супряга
️️️️
К. де Пена
70'
Желтая карточка
Д. Попов
69'
65'
Замена
Ж. Альба
️️️️
К. Лангле
65'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Ф. Коутиньо
65'
Замена
Р. Пуч
️️️️
М. Пьянич
Замена
Д. Попов
️️️️
А. Караваев
59'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Д. Гармаш
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
О. Мингеса
52'
ГОЛ! 0:1!
С. Дест
Пас отдал
М. Брейтуэйт
16'
Желтая карточка
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Педри
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
71
Денис Бойко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Клейтон
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-3-3
1
Бущан
16
Миколенко
94
Кедзиора
6
Забарный
20
Караваев
19
Шепелев
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Вербич
19
Гармаш
14
де Пена
4-3-1-2
1
тер Стеген
8
Дест
30
Мингеса
2
Лангле
23
Фирпо
8
Педри
15
Пьянич
10
Аленья
11
Коутиньо
7
Тринкау
22
Брейтуэйт
19
Шепелев
8
Балуцэ
8
Балуцэ
19
Шепелев
10
Шапаренко
30
Леднев
30
Леднев
10
Шапаренко
20
Караваев
4
Попов
4
Попов
20
Караваев
19
Гармаш
18
Андриевский
18
Андриевский
19
Гармаш
14
де Пена
20
Супряга
20
Супряга
14
де Пена
7
Тринкау
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
7
Тринкау
2
Лангле
18
Альба
18
Альба
2
Лангле
8
Педри
35
Фернандес
35
Фернандес
8
Педри
15
Пьянич
10
Пуч
10
Пуч
15
Пьянич
11
Коутиньо
7
Гризманн
7
Гризманн
11
Коутиньо
Остались в запасе
Динамо К
Барселона
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Клейтон
ПВ
51
Валентин Моргун
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
71
Денис Бойко
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Клейтон
ПВ
51
Валентин Моргун
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
71
Денис Бойко
ВР
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Динамо К - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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