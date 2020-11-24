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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Джонстон
Хиберниан - Сент-Джонстон: обзор матча 24 ноября 2020
Хиберниан
24.11.2020, вторник, 22:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
36'
П. МакГинн
82'
П. МакГинн
35'
А. Маккэнн
76'
Д. Уотерспун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Сент-Джонстон
87'
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
Замена
J. Gullan
️️️️
К. Нисбет
83'
ГОЛ! 2:2!
П. МакГинн
82'
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уотерспун
Пас отдал
А. Маккэнн
Желтая карточка
Д. МакГрегор
70'
61'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
G. Melamed
Замена
К. Доидж
️️️️
А. Гогич
56'
ГОЛ! 1:1!
П. МакГинн
Пас отдал
К. Нисбет
36'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Маккэнн
Пас отдал
С. Мэй
Замена
Д. МакГрегор
️️️️
П. Хэнлон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
14
Стиви Маллан
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
26
Sean Mackie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хиберниан
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
28
Alexander Ferguson
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
13
Гогич
14
Маллан
11
Ньюэлл
10
Бойл
26
15
15
Нисбет
3-2-2-3
28
Кларк
5
МакКарт
17
Тансер
4
Гордон
20
МакНамара
26
Руни
0
8
Маккэнн
17
Мэй
17
18
4
Хэнлон
24
МакГрегор
24
МакГрегор
4
Хэнлон
15
Нисбет
10
10
15
Нисбет
13
Гогич
27
Доидж
27
Доидж
13
Гогич
18
10
Уотерспун
10
Уотерспун
18
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Джонстон
33
Dillon Barnes
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
2
David Gray
ЦФ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
33
Dillon Barnes
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
2
David Gray
ЦФ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Хиберниан - Сент-Джонстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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