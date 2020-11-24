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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Брюгге
Боруссия Д - Брюгге: обзор матча 24 ноября 2020
Боруссия Д
24.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
3 : 0
Завершен
Брюгге
18'
Э. Холанд
45'
Д. Санчо
60'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Брюгге
Замена
М. Ройс
️️️️
Э. Холанд
81'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
81'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Р. Геррейру
80'
74'
Замена
Д. Окереке
️️️️
К. Дьятта
74'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Н. Ланг
Замена
М. Морей
️️️️
Т. Менье
73'
Замена
Э. Джан
️️️️
Т. Делэни
72'
71'
Желтая карточка
М. Ритс
66'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
М. Крменчик
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
60'
52'
Замена
М. Ритс
️️️️
Э. Баланта
ГОЛ! 2:0!
Д. Санчо
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Санчо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Боруссия Д
41
Стефан Дрляча
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
93
Натан Фуакала
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
27
Делэни
5
Беллингем
9
Азар
10
Рейна
19
Санчо
9
Холанд
2-1-4-2-1
22
Миньоле
31
Коссуну
15
Дели
3
Баланта
25
Вормер
20
Ванакен
70
Ланг
22
Мата
15
Дьятта
17
Де Кетеларе
21
Крменчик
12
Менье
3
Морей
3
Морей
12
Менье
22
Геррейру
25
Пасслак
25
Пасслак
22
Геррейру
27
Делэни
23
Джан
23
Джан
27
Делэни
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
9
Холанд
18
Ройс
18
Ройс
9
Холанд
3
Баланта
23
Ритс
23
Ритс
3
Баланта
21
Крменчик
20
Баджи
20
Баджи
21
Крменчик
15
Дьятта
29
Окереке
29
Окереке
15
Дьятта
70
Ланг
8
Схрайверс
8
Схрайверс
70
Ланг
Остались в запасе
Боруссия Д
Брюгге
41
Стефан Дрляча
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
93
Натан Фуакала
ЦЗ
34
Этан Хорват
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
41
Стефан Дрляча
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
93
Натан Фуакала
ЦЗ
34
Этан Хорват
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Боруссия Д - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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