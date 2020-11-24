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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 24 ноября 2020
Спорт Ресифи
24.11.2020, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
61'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе
Замена
J. Tavares
️️️️
T. Neves
90'
+2
90'
Замена
A.
️️️️
J.
Замена
H.
️️️️
Микаэл
74'
Замена
Бруниньо
️️️️
M. AraÃºjo
74'
Замена
L. Venuto
️️️️
L. Barcia
74'
71'
Желтая карточка
G. Ferrareis
70'
Замена
J. Brandão
️️️️
З. Роберто
69'
Желтая карточка
Чико
61'
ГОЛ! 0:1!
J.
Пас отдал
З. Роберто
56'
Желтая карточка
Ж. Виктор
Замена
Маркиньос
️️️️
J. Gomez
46'
Желтая карточка
Сандер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
6
Сандер
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Thiago Neves
ЦП
2
Patric
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
1
Jean
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
10
Маркиньос
ЛВ
4
Чико
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
37
Бруниньо
АП
37
Lucas Venuto
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
25
Натанаэль
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
21
Danilo
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
3-1-5
27
Полли
6
Сандер
34
Адриэлсон
2
Майдана
10
8
7
87
Микаэл
26
11
2-1-1-1-5
4
Виктор
30
Николас
5
Маранхао
18
10
Чико
23
99
Зе Роберто
2
96
4
7
37
37
7
8
37
Бруниньо
37
Бруниньо
8
11
10
Маркиньос
10
Маркиньос
11
87
Микаэл
9
9
87
Микаэл
10
12
12
10
18
0
0
18
99
Зе Роберто
21
21
99
Зе Роберто
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе
1
Маилсон
ВР
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦП
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
21
Danilo
ЦФ
25
Натанаэль
ЦЗ
16
Matheus Pereira
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
97
Everton Felipe
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦП
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
21
Danilo
ЦФ
25
Натанаэль
ЦЗ
16
Matheus Pereira
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
97
Everton Felipe
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
Статистика матча Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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