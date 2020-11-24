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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Ноттингем Форест
Борнмут - Ноттингем Форест: обзор матча 24 ноября 2020
Борнмут
24.11.2020, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
3'
Д. Станислас
51'
Д. Станислас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ноттингем Форест
Замена
Р. Рикельме
️️️️
А. Данжума
90'
+1
Желтая карточка
Л. Кук
86'
Желтая карточка
Д. Гослинг
80'
Замена
Д. Рико
️️️️
Ж. Лерма
79'
76'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Г. Артер
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Брукс
71'
61'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Д. Лолли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Станислас
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Станислас
Пас отдал
Д. Брукс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Ноттингем Форест
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
24
Will Swan
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
6
Келли
27
Кук
2
Мефам
15
Смит
4
Кук
8
Лерма
7
Данжума
19
Станислас
7
Брукс
19
Соланке
4-4-2
30
Самба
2
Фигейреду
29
Кристи
13
Бонг
26
Маккена
22
Йетс
31
Артер
19
11
Лолли
4
Коулбэк
33
Тэйлор
7
Данжума
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Данжума
8
Лерма
15
Рико
15
Рико
8
Лерма
7
Брукс
32
Гослинг
32
Гослинг
7
Брукс
11
Лолли
93
Кноккарт
93
Кноккарт
11
Лолли
31
Артер
10
Герреро
10
Герреро
31
Артер
Остались в запасе
Борнмут
Ноттингем Форест
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
24
Will Swan
ЦФ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
24
Will Swan
ЦФ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Борнмут - Ноттингем Форест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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