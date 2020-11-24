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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лацио - Зенит
Лацио - Зенит: обзор матча 24 ноября 2020
Лацио
24.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
3 : 1
Завершен
Зенит
3'
Ч. Иммобиле
22'
М. Пароло
55'
Ч. Иммобиле (П)
25'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Зенит
Желтая карточка
Ф. Ачерби
89'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
81'
76'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
73'
Замена
С. Азмун
️️️️
Ю. Жирков
73'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
А. Ерохин
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
69'
Замена
М. Фарес
️️️️
М. Лаццари
69'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Патрик
60'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
М. Пароло
60'
59'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
А. Мостовой
59'
Замена
С. Дриусси
️️️️
В. Барриос
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ч. Иммобиле
55'
48'
Желтая карточка
Д. Ловрен
39'
Желтая карточка
В. Барриос
37'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Сантос
35'
Травма
Д. Сантос
25'
ГОЛ! 2:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Я. Ракицкий
ГОЛ! 2:0!
М. Пароло
Пас отдал
Х. Корреа
22'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Лейва
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Рейна
4
Патрик
29
Худт
15
Ачерби
77
Марушич
29
Лаццари
16
Пароло
6
Лейва
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
3-1-2-3-1
41
Кержаков
44
Ракицкий
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
18
Жирков
10
Малком
21
Ерохин
77
Мостовой
22
Дзюба
16
Пароло
5
Фелипе
5
Фелипе
16
Пароло
4
Патрик
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
4
Патрик
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
29
Лаццари
93
Фарес
93
Фарес
29
Лаццари
3
Дуглас Сантос
11
Сутормин
11
Сутормин
3
Дуглас Сантос
77
Мостовой
38
Мусаев
38
Мусаев
77
Мостовой
21
Ерохин
8
Шамкин
8
Шамкин
21
Ерохин
5
Барриос
9
Дриусси
9
Дриусси
5
Барриос
18
Жирков
20
Азмун
20
Азмун
18
Жирков
Остались в запасе
Лацио
Зенит
55
Алессио Фурланетто
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
78
Александр Васютин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Лацио - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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