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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Норвич Сити
Сток Сити - Норвич Сити: обзор матча 24 ноября 2020
Сток Сити
24.11.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 3
Завершен
Норвич Сити
70'
Т. Кэмбелл
79'
Н. Коллинс
18'
Э. Буэндия
27'
Т. Пукки
57'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Норвич Сити
ГОЛ! 2:3!
Н. Коллинс
79'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Батт
79'
73'
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Т. Пукки
ГОЛ! 1:3!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
М. Фокс
70'
69'
Вторая желтая
Э. Буэндия
64'
Желтая карточка
Э. Буэндия
60'
Замена
М. Вранчич
️️️️
М. Стиперманн
60'
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Мартин
58'
Желтая карточка
Г. Хэнли
57'
ГОЛ! 0:3!
Т. Пукки
Пас отдал
Д. Мартин
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Т. Смит
46'
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Тимон
46'
40'
Замена
М. МакГоверн
️️️️
Т. Крул
Замена
L. Gregory
️️️️
С. Флетчер
35'
Желтая карточка
С. Флетчер
28'
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
23'
Желтая карточка
М. Стиперманн
Желтая карточка
Д. Батт
18'
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
М. Стиперманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
3-2-3-2
39
Барсик
23
Батт
3
Фокс
14
Тимон
15
Суттар
2
Смит
12
6
Клукас
25
Пауэлл
26
Флетчер
23
Кэмбелл
3-1-2-1-3
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
23
Гибсон
34
Скипп
18
Серенсен
6
Теттей
22
Стиперманн
10
Буэндия
16
Мартин
20
Пукки
2
Смит
22
Коллинс
22
Коллинс
2
Смит
14
Тимон
10
Инс
10
Инс
14
Тимон
26
Флетчер
19
19
26
Флетчер
23
Батт
19
Воукс
19
Воукс
23
Батт
16
Мартин
77
Плахета
77
Плахета
16
Мартин
23
Крул
23
МакГоверн
23
МакГоверн
23
Крул
20
Пукки
4
Циммерманн
4
Циммерманн
20
Пукки
22
Стиперманн
8
Вранчич
8
Вранчич
22
Стиперманн
Остались в запасе
Сток Сити
Норвич Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Daniel Barden
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Сток Сити - Норвич Сити
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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