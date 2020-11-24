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Расписание матчей
Италия. Кубок
СПАЛ - Монца
СПАЛ - Монца: обзор матча 24 ноября 2020
СПАЛ
24.11.2020, вторник, 16:30
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Монца
62'
А. Палоски (П)
75'
Э. Бриньола
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол СПАЛ - Монца
86'
Желтая карточка
M. Armellino
Замена
М. Валоти
️️️️
Л. Кастро
78'
Замена
Л. Дикман
️️️️
Э. Бриньола
78'
ГОЛ! 2:0!
Э. Бриньола
75'
67'
Замена
M. Armellino
️️️️
А. Барилла
67'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
М. Марич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Палоски
62'
Замена
А. Палоски
️️️️
С. Эспозито
46'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
29'
9'
Желтая карточка
А. Барилла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
20
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
3
Марко Сала
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
36
Riccardo Spaltro
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
32
Франко Лепоре
ПЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
СПАЛ
12
Морис Гомис
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Лоренцо Дикман
ПЗ
8
Марко Янкович
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
12
Cesare Galeotti
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Монца
39
Даниэле Соммарива
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
30
Карлос Аугусто
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
0
Andrea D'Errico
ЦФ
0
Stefano Rubbi
ЦФ
21
Marco Armellino
ЦФ
0
Luca Lombardi
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-2-1-3
20
Тиам
3
Сала
5
Околи
17
Серникола
19
Кастро
6
Миссироли
7
Стрефецца
94
Эспозито
17
Бриньола
36
3-3-1-3
20
Ди Грегорио
32
Лепоре
5
Пирола
31
Сампиризи
28
Колпани
16
Мачин
20
Барилла
20
Марин
24
Марич
21
2
17
Бриньола
24
Дикман
24
Дикман
17
Бриньола
19
Кастро
10
Валоти
10
Валоти
19
Кастро
94
Эспозито
9
Палоски
9
Палоски
94
Эспозито
20
Барилла
21
21
20
Барилла
24
Марич
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
24
Марич
Остались в запасе
СПАЛ
Монца
12
Cesare Galeotti
ЦФ
12
Морис Гомис
ВР
9
Лука Моро
ЦФ
19
Демба Сек
ПВ
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
39
Даниэле Соммарива
ВР
0
Andrea D'Errico
ЦФ
0
Stefano Rubbi
ЦФ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
0
Luca Lombardi
ЦФ
30
Карлос Аугусто
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Остались в запасе
12
Cesare Galeotti
ЦФ
12
Морис Гомис
ВР
9
Лука Моро
ЦФ
19
Демба Сек
ПВ
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
0
Andrea D'Errico
ЦФ
0
Stefano Rubbi
ЦФ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
0
Luca Lombardi
ЦФ
30
Карлос Аугусто
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Паоло Бьянко
Статистика матча СПАЛ - Монца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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