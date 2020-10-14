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сентябрь 2020
октябрь 2020
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 11 тур
Коломна
1 : 4
Зенит-2
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B4, 4 тур
Финляндия
1 : 0
Ирландия
Завершен
Болгария
0 : 1
Уэльс
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A1, 4 тур
Италия
1 : 1
Нидерланды
Завершен
Польша
3 : 0
Босния и Герцеговина
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A2, 4 тур
Англия
0 : 1
Дания
Завершен
Исландия
1 : 2
Бельгия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A3, 4 тур
Хорватия
1 : 2
Франция
Завершен
Португалия
3 : 0
Швеция
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B1, 4 тур
Норвегия
1 : 0
Северная Ирландия
Завершен
Румыния
0 : 1
Австрия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B2, 4 тур
Шотландия
1 : 0
Чехия
Завершен
Словакия
2 : 3
Израиль
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B3, 4 тур
Россия
0 : 0
Венгрия
Завершен
Турция
2 : 2
Сербия
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 2 тур
Эквадор
4 : 2
Уругвай
Завершен
Венесуэла
0 : 1
Парагвай
Завершен
Перу
2 : 4
Бразилия
Завершен
Чили
2 : 2
Колумбия
Завершен
Бразилия. Серия А 2020, 11 тур
Фламенго
2 : 1
Гойас
Завершен