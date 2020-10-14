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Расписание матчей
Лига наций
Турция - Сербия
Турция - Сербия: обзор матча 14 октября 2020
Турция
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа B3, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сербия
57'
Х. Чалханоглу
76'
О. Туфан
22'
С. Милинкович-Савич
49'
А. Митрович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Сербия
Вторая желтая
Б. Йылмаз
90'
+1
Замена
А. Омюр
️️️️
Д. Ундер
86'
81'
Желтая карточка
А. Митрович
77'
Желтая карточка
А. Коларов
ГОЛ! 2:2!
О. Туфан
Пас отдал
Х. Чалханоглу
76'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
М. Текдемир
75'
75'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Ф. Джуричич
75'
Замена
Н. Гудель
️️️️
С. Митрович
ГОЛ! 1:2!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
К. Караман
57'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Митрович
46'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
М. Ристич
Желтая карточка
Б. Йылмаз
44'
Желтая карточка
О. Йокушлу
29'
Замена
У. Мерас
️️️️
Х. Али Калдырым
27'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Ристич
16'
Желтая карточка
С. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Александар Коларов
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Турция
12
Гекхан Аккан
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
18
Назим Сангаре
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
19
Эмре Килинк
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Сербия
23
Джордже Николич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
19
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
22
Адем Льяич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
16
Джордже Деспотович
ЦФ
4-3-1-2
1
Гюнок
14
Текдемир
3
Демирал
3
Али Калдырым
2
Челик
10
Чалханоглу
6
Туфан
5
Йокушлу
7
Ундер
9
Караман
17
Йылмаз
3-2-2-1-2
1
Дмитрович
4
Миленкович
13
Митрович
19
Максимович
19
Ристич
4
Коларов
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
21
Джуричич
22
Лазович
9
Митрович
14
Текдемир
11
Языджи
11
Языджи
14
Текдемир
3
Али Калдырым
13
Мерас
13
Мерас
3
Али Калдырым
7
Ундер
20
Омюр
20
Омюр
7
Ундер
19
Ристич
25
Младенович
25
Младенович
19
Ристич
13
Митрович
6
Гудель
6
Гудель
13
Митрович
21
Джуричич
23
Влахович
23
Влахович
21
Джуричич
Остались в запасе
Турция
Сербия
12
Гекхан Аккан
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Назим Сангаре
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
19
Эмре Килинк
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
23
Джордже Николич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
19
Даниэль Алексич
ЦЗ
7
Мият Гачинович
АП
22
Адем Льяич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
16
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Остались в запасе
12
Гекхан Аккан
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Назим Сангаре
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
19
Эмре Килинк
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
23
Джордже Николич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
19
Даниэль Алексич
ЦЗ
7
Мият Гачинович
АП
22
Адем Льяич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
16
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Турция - Сербия
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Рамс Парк
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