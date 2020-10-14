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Расписание матчей
Лига наций
Россия - Венгрия
Россия - Венгрия: обзор матча 14 октября 2020
Россия
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа B3, 4 тур
0 : 0
Завершен
Венгрия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Венгрия
86'
Желтая карточка
А. Салаи
83'
Замена
Н. Кеньвеш
️️️️
А. Салаи
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Оздоев
81'
77'
Замена
А. Шафер
️️️️
Ж. Калмар
71'
Желтая карточка
А. Фиола
Замена
Ю. Газинский
️️️️
А. Ионов
68'
Замена
В. Караваев
️️️️
Ю. Жирков
67'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
63'
61'
Замена
Р. Варга
️️️️
Н. Николич
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Миранчук
56'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Кузяев
55'
46'
Замена
А. Надь
️️️️
Д. Газдаг
46'
Замена
А. Фиола
️️️️
Ф. Холендер
Желтая карточка
М. Оздоев
34'
24'
Желтая карточка
Э. Ботка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
11
Роман Зобнин
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
9
Адам Салаи
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Александр Жиров
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
6
Денис Черышев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Венгрия
22
Лайош Хегедюш
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
19
Норберт Кеньвеш
ЦФ
21
Адриан Шоке
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
4-3-2-1
1
Шунин
18
Жирков
13
Кудряшов
5
Семенов
19
Смольников
11
Зобнин
23
Кузяев
7
Оздоев
21
Миранчук
20
Ионов
22
Дзюба
4-1-3-2
1
Дибус
21
Ботка
6
Орбан
4
Салаи
7
Него
11
Холендер
16
Калмар
16
Газдаг
18
Зигер
23
Николич
9
Салаи
18
Жирков
4
Караваев
4
Караваев
18
Жирков
20
Ионов
8
Газинский
8
Газинский
20
Ионов
21
Миранчук
17
Бакаев
17
Бакаев
21
Миранчук
23
Кузяев
10
Мостовой
10
Мостовой
23
Кузяев
7
Оздоев
7
Соболев
7
Соболев
7
Оздоев
9
Салаи
19
Кеньвеш
19
Кеньвеш
9
Салаи
16
Калмар
13
Шафер
13
Шафер
16
Калмар
11
Холендер
5
Фиола
5
Фиола
11
Холендер
16
Газдаг
8
Надь
8
Надь
16
Газдаг
23
Николич
17
Варга
17
Варга
23
Николич
Остались в запасе
Россия
Венгрия
1
Матвей Сафонов
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Александр Жиров
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Денис Черышев
ЛВ
7
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
22
Лайош Хегедюш
ВР
10
Тамаш Шери
ЦФ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Матвей Сафонов
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Александр Жиров
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Денис Черышев
ЛВ
7
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
22
Лайош Хегедюш
ВР
10
Тамаш Шери
ЦФ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Россия - Венгрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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