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Расписание матчей
Лига наций
Финляндия - Ирландия
Финляндия - Ирландия: обзор матча 14 октября 2020
Финляндия
14.10.2020, среда, 19:00
Лига наций, группа B4, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ирландия
67'
Ф. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Ирландия
Замена
Ю. Райтала
️️️️
А. Гранлунд
87'
Замена
Й. Кауко
️️️️
Ф. Йенсен
86'
84'
Замена
Д. Найт
️️️️
Д. Моламби
81'
Желтая карточка
А. Коннолли
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Т. Пукки
81'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Г. Камара
76'
76'
Замена
Р. Кертис
️️️️
Д. Хорган
76'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Хендрик
ГОЛ! 1:0!
Ф. Йенсен
67'
53'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
И. Нисканен
️️️️
П. Сойри
46'
Желтая карточка
Ф. Йенсен
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
21
Кевин Лонг
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Ронан Кертис
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
4-4-1-1
1
Градецки
18
Уронен
4
Тойвио
13
Гранлунд
2
Араюри
14
Спарв
7
Тэйлор
13
Сойри
6
Камара
9
Йенсен
10
Пукки
4-4-2
23
Рэндольф
4
Даффи
4
О'Ши
2
Доэрти
3
Стивенс
12
Хорган
13
Хендрик
6
Моламби
14
Хурихейн
17
Коннолли
19
Магуайр
13
Сойри
22
Нисканен
22
Нисканен
13
Сойри
13
Гранлунд
22
Райтала
22
Райтала
13
Гранлунд
9
Йенсен
19
Кауко
19
Кауко
9
Йенсен
6
Камара
11
Шуллер
11
Шуллер
6
Камара
10
Пукки
20
Похьянпало
20
Похьянпало
10
Пукки
12
Хорган
19
Кертис
19
Кертис
12
Хорган
19
Магуайр
11
Брэди
11
Брэди
19
Магуайр
6
Моламби
8
Найт
8
Найт
6
Моламби
13
Хендрик
10
Айда
10
Айда
13
Хендрик
Остались в запасе
Финляндия
Ирландия
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
1
Ники Мяенпяя
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
21
Кевин Лонг
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джош Каллен
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
1
Ники Мяенпяя
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
21
Кевин Лонг
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джош Каллен
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Финляндия - Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Леонс Лионель Тчуди
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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