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Расписание матчей
Лига наций
Шотландия - Чехия
Шотландия - Чехия: обзор матча 14 октября 2020
Шотландия
14.10.2020, среда, 21:45
Лига наций, группа B2, 4 тур
1 : 0
Завершен
Чехия
6'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Чехия
Желтая карточка
Д. Маршалл
81'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Д. МакГинн
79'
Замена
П. Хэнлон
️️️️
Г. Тэйлор
79'
77'
Замена
М. Рабушич
️️️️
М. Выдра
77'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
А. Крал
Замена
К. МакЛин
️️️️
Р. Фрейзер
70'
65'
Замена
Т. Пожнар
️️️️
Л. Масопуст
65'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Л. Провод
Замена
О. МакБарни
️️️️
Л. Дайкс
65'
Желтая карточка
Л. Дайкс
51'
42'
Желтая карточка
Я. Боржил
20'
Замена
Д. Говорка
️️️️
О. Челустка
ГОЛ! 1:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Л. Дайкс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
22
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол Хэнлон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Чехия
1
Филип Нгуйен
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
22
Томаш Малински
ЦФ
19
Михал Рабушич
ЦФ
7
Томаш Пожнар
ЦФ
4-4-1-1
1
Маршалл
15
Тэйлор
23
Консидайн
15
Галлахер
2
О'Доннелл
8
МакГрегор
20
Джек
4
Мактоминей
7
МакГинн
20
Фрейзер
9
Дайкс
4-2-2-1-1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челустка
17
Кудела
18
Боржил
22
Соучек
21
Крал
12
Масопуст
8
Дарида
17
Провод
10
Выдра
15
Тэйлор
16
Хэнлон
16
Хэнлон
15
Тэйлор
7
МакГинн
13
Патерсон
13
Патерсон
7
МакГинн
20
Фрейзер
23
МакЛин
23
МакЛин
20
Фрейзер
9
Дайкс
9
МакБарни
9
МакБарни
9
Дайкс
3
Челустка
2
Говорка
2
Говорка
3
Челустка
21
Крал
2
Кадержабек
2
Кадержабек
21
Крал
17
Провод
8
Шевчик
8
Шевчик
17
Провод
10
Выдра
19
Рабушич
19
Рабушич
10
Выдра
12
Масопуст
7
Пожнар
7
Пожнар
12
Масопуст
Остались в запасе
Шотландия
Чехия
16
Росс МакКрори
ОП
22
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
22
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
16
Росс МакКрори
ОП
22
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
Остались в запасе
1
Филип Нгуйен
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
22
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Шотландия - Чехия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Хэмпден Парк
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