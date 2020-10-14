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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Уругвай
Эквадор - Уругвай: обзор матча 14 октября 2020
Эквадор
14.10.2020, среда, 00:01
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 2 тур
4 : 2
Завершен
Уругвай
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Личные встречи
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Статистика матча Эквадор - Уругвай
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0
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
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