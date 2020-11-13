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    Расписание матчей 13-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
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    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 3 тур
    13 ноября, пятница
    03:00
    Аргентина
    1:1
    Парагвай
    Матч завершен
    13 ноября, пятница
    23:30
    Колумбия
    0:3
    Уругвай
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 15 тур
    13 ноября, пятница
    13:30
    Анжи
    1:0
    Туапсе
    Матч завершен
    13 ноября, пятница
    13:30
    Ессентуки
    0:8
    СКА
    Матч завершен
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