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октябрь 2020
ноябрь 2020
Россия. ФНЛ (2020/2021), 22 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
Текстильщик
Завершен
Томь
1 : 2
Чертаново
Завершен
Иртыш
0 : 1
Пари НН
Завершен
Шинник
1 : 3
Акрон
Завершен
Крылья Советов
2 : 1
Велес
Завершен
Алания
1 : 1
Чайка
Завершен
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
Завершен
Волгарь
0 : 0
Балтика
Завершен
Динамо Бр
0 : 0
Енисей
Завершен
Факел
6 : 2
Краснодар-2
Завершен
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B2, 5 тур
Словакия
1 : 0
Шотландия
Завершен
Чехия
1 : 0
Израиль
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A1, 5 тур
Нидерланды
3 : 1
Босния и Герцеговина
Завершен
Италия
2 : 0
Польша
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B3, 5 тур
Турция
3 : 2
Россия
Завершен
Венгрия
1 : 1
Сербия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B4, 5 тур
Болгария
1 : 2
Финляндия
Завершен
Уэльс
1 : 0
Ирландия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A2, 5 тур
Бельгия
2 : 0
Англия
Завершен
Дания
2 : 1
Исландия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа B1, 5 тур
Румыния
3 : 0
Норвегия
Тех. поражение
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
Завершен
Бразилия. Серия А 2020, 21 тур
Форталеза
2 : 3
Сан-Паулу
Завершен
Коринтианс
1 : 2
Атлетико Минейро
Завершен
Гремио
4 : 2
Сеара
Завершен
Палмейрас
2 : 0
Флуминенсе
Завершен
Фламенго
1 : 1
Атлетико Гойяненсе
Завершен