Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Италия - Польша
Италия - Польша: обзор матча 15 ноября 2020
Италия
15.11.2020, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа A1, 5 тур
2 : 0
Завершен
Польша
27'
Жоржиньо (П)
84'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Польша
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Инсинье
89'
Замена
Д. Ди Лоренцо
️️️️
А. Флоренци
89'
ГОЛ! 2:0!
Д. Берарди
Пас отдал
Л. Инсинье
84'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
А. Белотти
79'
77'
Вторая желтая
Я. Горальски
74'
Замена
А. Милик
️️️️
К. Линетти
Замена
Д. Берарди
️️️️
Ф. Бернардески
64'
62'
Желтая карточка
Я. Горальски
46'
Замена
Я. Горальски
️️️️
Я. Модер
46'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Шиманьски
46'
Замена
К. Гросицки
️️️️
К. Йозвяк
Желтая карточка
А. Белотти
30'
27'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жоржиньо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Якуб Модер
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
17
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Сандро Тонали
ОП
4
Маттео Пессина
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
7
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Эмерсон
6
Бастони
15
Ачерби
24
Флоренци
5
Локателли
8
Жоржиньо
18
Барелла
10
Инсинье
20
Бернардески
9
Белотти
4-1-2-1-2
1
Щесны
15
Глик
18
Берешиньски
5
Беднарек
13
Реца
10
Крыховяк
8
Модер
8
Линетти
20
Шиманьски
9
Левандовски
21
Йозвяк
24
Флоренци
22
Ди Лоренцо
22
Ди Лоренцо
24
Флоренци
10
Инсинье
22
Эль-Шаарави
22
Эль-Шаарави
10
Инсинье
20
Бернардески
11
Берарди
11
Берарди
20
Бернардески
9
Белотти
7
Окака-Чука
7
Окака-Чука
9
Белотти
21
Йозвяк
11
Гросицки
11
Гросицки
21
Йозвяк
8
Модер
6
Горальски
6
Горальски
8
Модер
20
Шиманьски
10
Зелински
10
Зелински
20
Шиманьски
8
Линетти
7
Милик
7
Милик
8
Линетти
Остались в запасе
Италия
Польша
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
17
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
4
Маттео Пессина
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
17
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
4
Маттео Пессина
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
Остались в запасе
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Статистика матча Италия - Польша
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Италия
Польша
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+