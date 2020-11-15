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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Минейро
Коринтианс - Атлетико Минейро: обзор матча 15 ноября 2020
Коринтианс
15.11.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
6'
D.
61'
Г. Арана
83'
Маррони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Атлетико Минейро
90'
+5
Желтая карточка
Ревер
90'
+2
Замена
Йоран
️️️️
Кено
89'
Замена
Буэно
️️️️
Э. Варгас
88'
Желтая карточка
Э. Варгас
Замена
Á. Araos
️️️️
Рамиро
86'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Габриэль
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
Маррони
Замена
Эдерсон
️️️️
Рони
77'
Замена
Д. Кафу
️️️️
D.
77'
70'
Замена
Маррони
️️️️
Э. Саша
69'
Замена
Натан
️️️️
М. Сарачо
68'
Желтая карточка
Жаир
Замена
Л. Натель
️️️️
Эвералдо
66'
61'
ГОЛ! 1:1!
Г. Арана
Пас отдал
Э. Варгас
Желтая карточка
D.
56'
42'
Желтая карточка
V.
Желтая карточка
Рони
33'
31'
Желтая карточка
Кено
ГОЛ! 1:0!
D.
Пас отдал
Рамиро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Калебе
ЦП
19
Йоран
ЦП
14
Натан
АП
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
4-3-2-1
1
Кассио
6
Питон
23
Фагнер
13
Марллон
4
Жил
70
Рони
17
Рамиро
6
Габриэль
37
Эвералдо
7
Луан
7
4-2-1-3
22
Эверсон
23
Гуга
21
Рабельо
13
Арана
4
Ревер
8
Жаир
29
Аллан
11
Сарачо
8
Саша
20
Кено
11
Варгас
37
Эвералдо
19
Натель
19
Натель
37
Эвералдо
17
Рамиро
32
32
17
Рамиро
7
7
Кафу
7
Кафу
7
6
Габриэль
30
Кантильо
30
Кантильо
6
Габриэль
70
Рони
13
Эдерсон
13
Эдерсон
70
Рони
11
Варгас
40
Буэно
40
Буэно
11
Варгас
11
Сарачо
14
Натан
14
Натан
11
Сарачо
20
Кено
19
Йоран
19
Йоран
20
Кено
8
Саша
38
Маррони
38
Маррони
8
Саша
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Минейро
29
Гильерме Камачо
ЦП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
29
Гильерме Камачо
ЦП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Минейро
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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