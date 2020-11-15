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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Чайка
Алания - Чайка: обзор матча 15 ноября 2020
Алания
15.11.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
16'
А. Хабалов
75'
И. Умаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Чайка
89'
Желтая карточка
А. Хохлачев
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Хугаев
85'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Засеев
85'
83'
Замена
А. Хохлачев
️️️️
И. Умаев
Желтая карточка
С. Качмазов
79'
Замена
️️️️
Н. Гиоргобиани
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
И. Умаев
Желтая карточка
А. Бутаев
74'
73'
Замена
Н. Глушков
️️️️
М. Ужгин
64'
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Алейников
58'
Замена
П. Володкин
️️️️
А. Кулишев
Замена
И. Машуков
️️️️
Б. Хадарцев
58'
Желтая карточка
А. Засеев
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Хабалов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
97
Максим Васильев
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Петр Володкин
АП
11
Алан Чочиев
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
4-2-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
30
Шавлохов
15
Кочиев
19
Бутаев
8
Хугаев
13
Засеев
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
10
Хадарцев
97
Магомедов
3-3-1-1-1
47
Филиппов
92
Хайруллов
25
Бычков
2
Хозин
4
Савичев
38
Алейников
5
Пискунов
52
Леонтьев
32
Кулишев
10
Умаев
13
Засеев
10
Кобесов
10
Кобесов
13
Засеев
8
Хугаев
80
Хосонов
80
Хосонов
8
Хугаев
10
Хадарцев
14
Машуков
14
Машуков
10
Хадарцев
32
Кулишев
10
Володкин
10
Володкин
32
Кулишев
10
Умаев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
10
Умаев
38
Алейников
87
Безденежных
87
Безденежных
38
Алейников
61
Ужгин
47
Глушков
47
Глушков
61
Ужгин
Остались в запасе
Алания
Чайка
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
42
Даниил Ярусов
ВР
97
Максим Васильев
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
2
Игорь Парадин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
97
Максим Васильев
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
2
Игорь Парадин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Алания - Чайка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
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Алания
2 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
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Чайка
0 : 2
08.05.2026
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Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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