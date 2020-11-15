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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Балтика
Волгарь - Балтика: обзор матча 15 ноября 2020
Волгарь
15.11.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Балтика
90'
+2
Вторая желтая
М. Тишкин
Замена
А. Зенин
️️️️
Д. Ведерников
83'
80'
Желтая карточка
М. Маркович
80'
Замена
М. Маркович
️️️️
Аллеф
Замена
И. Белоус
️️️️
В. Лобкарев
66'
64'
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Кузьмин
53'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Желтая карточка
А. Павлишин
50'
Желтая карточка
Д. Козлов
32'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
28'
16'
Желтая карточка
М. Тишкин
11'
Желтая карточка
Я. Казаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
11
Александр Болонин
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
14
Андрей Зенин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
4-2-3-1
30
Саганович
44
Журавлев
22
Хомуха
3
Ведерников
69
Козлов
20
Полубояринов
7
Павлишин
11
Болонин
24
Погосов
52
Лобкарев
10
Воробьев
4-1-2-2-1
1
Латышонок
44
Тишкин
26
Мещанинов
20
Юрганов
20
Ковалев
18
Кашчелан
53
Казаев
8
Шаваев
10
Альшин
6
Кузьмин
33
Аллеф
3
Ведерников
14
Зенин
14
Зенин
3
Ведерников
52
Лобкарев
24
Белоус
24
Белоус
52
Лобкарев
6
Кузьмин
10
Гелоян
10
Гелоян
6
Кузьмин
33
Аллеф
13
Маркович
13
Маркович
33
Аллеф
Остались в запасе
Волгарь
Балтика
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
39
Максим Бориско
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Остались в запасе
4
Иван Маклаков
ЛЗ
39
Максим Бориско
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Волгарь - Балтика
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
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