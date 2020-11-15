Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Оренбург
Нефтехимик - Оренбург: обзор матча 15 ноября 2020
Нефтехимик
15.11.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
59'
М. Уридия
81'
Н. Прудников
87'
Н. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Оренбург
Желтая карточка
Д. Кайков
90'
+3
90'
+3
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
А. Козлов
90'
Желтая карточка
А. Эктов
Желтая карточка
И. Петров
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
Н. Прудников
Желтая карточка
Л. Потапов
83'
81'
ГОЛ! 1:1!
Н. Прудников
81'
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Чуканов
Желтая карточка
М. Канаев
78'
76'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Скворцов
68'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Малых
Замена
П. Шадрин
️️️️
Д. Хубаев
68'
Замена
Д. Кайков
️️️️
М. Уридия
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
59'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Галиулин
46'
37'
Желтая карточка
А. Скворцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Голубев
28
Семенов
12
Ширяев
37
Потапов
17
Канаев
21
Галиулин
2
Хубаев
10
Петров
2
Ситдиков
18
Яковлев
25
Уридия
3-3-1-1-2
1
Климович
3
Гойкович
46
Мамин
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
15
Эктов
55
Капленко
7
Чуканов
32
Козлов
92
Скворцов
25
Уридия
21
Кайков
21
Кайков
25
Уридия
2
Хубаев
62
Шадрин
62
Шадрин
2
Хубаев
21
Галиулин
4
Кленкин
4
Кленкин
21
Галиулин
7
Чуканов
11
Прудников
11
Прудников
7
Чуканов
32
Козлов
27
Скофлек
27
Скофлек
32
Козлов
92
Скворцов
31
Ткачук
31
Ткачук
92
Скворцов
12
Малых
10
Юсупов
10
Юсупов
12
Малых
Остались в запасе
Нефтехимик
Оренбург
69
Максим Артемчук
ЦФ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
8
Алексей Миронов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
69
Максим Артемчук
ЦФ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
8
Алексей Миронов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Нефтехимик - Оренбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
Новости команд
Все
Нефтехимик
Оренбург
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
21 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+