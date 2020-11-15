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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сан-Паулу
Форталеза - Сан-Паулу: обзор матча 15 ноября 2020
Форталеза
15.11.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 3
Завершен
Сан-Паулу
15'
Давид
74'
В. Паулиста
61'
Лусиано
82'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Сан-Паулу
90'
+8
Желтая карточка
Д. Алвес
90'
+6
Желтая карточка
Лео
90'
Замена
И. Гомес
️️️️
В. Буэно
Желтая карточка
J.
88'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
Фелипе
86'
Замена
É.
️️️️
Давид
86'
82'
ГОЛ! 2:2!
Лусиано
Замена
G. Dias
️️️️
Тинга
80'
ГОЛ! 2:1!
В. Паулиста
74'
72'
Желтая карточка
Р. Нестор
72'
Замена
H.
️️️️
Р. Нестор
Замена
В. Паулиста
️️️️
B.
71'
Замена
Марлон
️️️️
Рональд
71'
61'
ГОЛ! 1:1!
Лусиано
59'
Замена
Рейналдо
️️️️
Д. Коста
59'
Замена
Лусиано
️️️️
Пабло
56'
Желтая карточка
H.
Желтая карточка
Фелипе
53'
ГОЛ! 1:0!
Давид
Пас отдал
Жуниньо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
9
Bergson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
3-1-3-1-2
27
6
4
Паулао
2
Тинга
8
Рональд
15
Фелипе
8
Жуниньо
11
Ромариньо
7
Давид
26
9
3-2-3-3
19
Коста
3
Лео
34
Алвес
10
Алвес
18
Винисиус
15
Буэно
8
Сара
11
Нестор
92
Пабло
20
Бреннер
18
7
Давид
10
10
7
Давид
2
Тинга
13
13
2
Тинга
8
Рональд
25
Марлон
25
Марлон
8
Рональд
15
Фелипе
32
32
15
Фелипе
9
9
Паулиста
9
Паулиста
9
19
Коста
6
Рейналдо
6
Рейналдо
19
Коста
15
Буэно
17
Гомес
17
Гомес
15
Буэно
11
Нестор
15
15
11
Нестор
92
Пабло
10
Лусиано
10
Лусиано
92
Пабло
Остались в запасе
Форталеза
Сан-Паулу
77
Igor Torres
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
88
Luiz Henrique
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
20
Juanfran
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
77
Igor Torres
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
88
Luiz Henrique
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Остались в запасе
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
20
Juanfran
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Сан-Паулу
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
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