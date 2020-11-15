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Расписание матчей
Лига наций
Турция - Россия
Турция - Россия: обзор матча 15 ноября 2020
Турция
15.11.2020, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа B3, 5 тур
3 : 2
Завершен
Россия
26'
К. Караман
32'
Д. Ундер
52'
Д. Тосун (П)
11'
Д. Черышев
57'
Д. Кузяев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Россия
89'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Х. Чалханоглу
86'
Замена
М. Текдемир
️️️️
О. Туфан
86'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Тосун
80'
79'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Миранчук
79'
Замена
А. Ионов
️️️️
Р. Зобнин
74'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
70'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Кузяев
70'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Заболотный
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Д. Ундер
65'
Замена
О. Кабак
️️️️
З. Челик
64'
Желтая карточка
Д. Ундер
58'
57'
ГОЛ! 3:2!
Д. Кузяев
Пас отдал
В. Караваев
Желтая карточка
Д. Тосун
55'
55'
Желтая карточка
Г. Джикия
54'
Желтая карточка
Р. Зобнин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Тосун
52'
Желтая карточка
М. Демирал
49'
37'
Замена
В. Караваев
️️️️
Д. Черышев
ГОЛ! 2:1!
Д. Ундер
Пас отдал
К. Айхан
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Караман
Пас отдал
Д. Эркин
26'
24'
Красная карточка
А. Семенов
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Черышев
Пас отдал
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
9
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Россия
1
Гилерме
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Омер Байрам
ЛЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Россия
16
Сослан Джанаев
ВР
1
Матвей Сафонов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
27
Иван Обляков
АП
21
Антон Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
17
Зелимхан Бакаев
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гюнок
18
Эркин
22
Айхан
3
Демирал
2
Челик
5
Йокушлу
10
Чалханоглу
6
Туфан
7
Ундер
9
Караман
9
Тосун
3-1-3-2-1
1
Гилерме
13
Кудряшов
14
Джикия
5
Семенов
18
Жирков
23
Кузяев
11
Зобнин
7
Оздоев
11
Миранчук
6
Черышев
7
Заболотный
10
Чалханоглу
11
Языджи
11
Языджи
10
Чалханоглу
6
Туфан
14
Текдемир
14
Текдемир
6
Туфан
2
Челик
15
Кабак
15
Кабак
2
Челик
7
Ундер
20
Тюрук
20
Тюрук
7
Ундер
9
Тосун
10
Кахведжи
10
Кахведжи
9
Тосун
6
Черышев
4
Караваев
4
Караваев
6
Черышев
11
Миранчук
74
Фомин
74
Фомин
11
Миранчук
23
Кузяев
21
Миранчук
21
Миранчук
23
Кузяев
7
Заболотный
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Заболотный
11
Зобнин
20
Ионов
20
Ионов
11
Зобнин
Остались в запасе
Турция
Россия
12
Алтай Баиндыр
ВР
8
Омер Байрам
ЛЗ
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
16
Сослан Джанаев
ВР
1
Матвей Сафонов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
27
Иван Обляков
АП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
8
Омер Байрам
ЛЗ
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
16
Сослан Джанаев
ВР
1
Матвей Сафонов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
27
Иван Обляков
АП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Турция - Россия
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
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