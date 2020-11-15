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Расписание матчей
Лига наций
Венгрия - Сербия
Венгрия - Сербия: обзор матча 15 ноября 2020
Венгрия
15.11.2020, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа B3, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сербия
39'
Ж. Калмар
17'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Сербия
79'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Н. Радоньич
79'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Д. Тадич
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Б. Беше
78'
Замена
А. Шафер
️️️️
Д. Собослаи
78'
Замена
С. Хандья
️️️️
Ф. Холендер
68'
64'
Желтая карточка
У. Спайич
62'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
М. Ристич
62'
Замена
М. Груйич
️️️️
Н. Максимович
Замена
Л. Него
️️️️
Д. Зигер
58'
Замена
Н. Кеньвеш
️️️️
Н. Николич
57'
57'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Д. Зигер
51'
46'
Желтая карточка
С. Лукич
ГОЛ! 1:1!
Ж. Калмар
Пас отдал
Н. Николич
39'
31'
Желтая карточка
Н. Максимович
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Радоньич
Пас отдал
Л. Йович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Давид Зигер
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
8
Лука Йович
ЦФ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Венгрия
22
Лайош Хегедюш
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
19
Норберт Кеньвеш
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
Сербия
23
Эмил Роков
ВР
23
Джордже Николич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Саша Зделар
ОП
5
Марко Груйич
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
11
Лазар Ранджелович
ПВ
23
Душан Влахович
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дибус
3
Кечкеш
2
Ланг
21
Беше
21
Ботка
11
Холендер
18
Зигер
16
Калмар
8
Надь
10
Собослаи
23
Николич
3-3-2-2
1
Дмитрович
4
Миленкович
24
Спайич
19
Ристич
6
Гудель
5
Максимович
22
Лукич
10
Тадич
7
Радоньич
22
Лазович
8
Йович
10
Собослаи
13
Шафер
13
Шафер
10
Собослаи
18
Зигер
7
Него
7
Него
18
Зигер
23
Николич
19
Кеньвеш
19
Кеньвеш
23
Николич
11
Холендер
4
Хандья
4
Хандья
11
Холендер
21
Беше
13
Гьюрчо
13
Гьюрчо
21
Беше
19
Ристич
25
Младенович
25
Младенович
19
Ристич
5
Максимович
5
Груйич
5
Груйич
5
Максимович
10
Тадич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
10
Тадич
22
Лазович
7
Гачинович
7
Гачинович
22
Лазович
7
Радоньич
23
Влахович
23
Влахович
7
Радоньич
Остались в запасе
Венгрия
Сербия
10
Тамаш Шери
ЦФ
19
Кевин Варга
ЛВ
22
Лайош Хегедюш
ВР
Главный тренер
Марко Росси
11
Лазар Ранджелович
ПВ
23
Эмил Роков
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Саша Зделар
ОП
23
Джордже Николич
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Остались в запасе
10
Тамаш Шери
ЦФ
19
Кевин Варга
ЛВ
22
Лайош Хегедюш
ВР
Остались в запасе
11
Лазар Ранджелович
ПВ
23
Эмил Роков
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Саша Зделар
ОП
23
Джордже Николич
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Венгрия - Сербия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Пушкаш Арена
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