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    Расписание матчей 30-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2020
    30 ноября, понедельник
    04:00
    Коламбус
    2:0
    Нэшвилл
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 22 тур
    30 ноября, понедельник
    10:00
    Кызыл-Жар
    0:1
    Астана
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    10:00
    Окжетпес
    1:3
    Ордабасы
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    10:00
    Шахтер
    1:0
    Тобол
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    15:00
    Тараз
    1:0
    Кайрат
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    15:00
    Жетысу
    3:0
    Каспий
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    30 ноября, понедельник
    19:30
    Сивасспор
    0:1
    Гезтепе
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    19:30
    Кайсериспор
    0:0
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    30 ноября, понедельник
    20:30
    Аполлон Смирнис
    3:3
    Волос
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 9 тур
    30 ноября, понедельник
    20:30
    Торино
    2:2
    Сампдория
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    22:45
    Дженоа
    1:2
    Парма
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
    30 ноября, понедельник
    20:30
    Лестер
    1:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    30 ноября, понедельник
    23:00
    Вест Хэм
    2:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    30 ноября, понедельник
    21:00
    Брондбю
    4:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 8 тур
    30 ноября, понедельник
    22:00
    Маритиму
    1:2
    Бенфика
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 14 тур
    30 ноября, понедельник
    22:45
    Антверпен
    3:2
    Оуд-Хеверли
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 11 тур
    30 ноября, понедельник
    23:00
    Бетис
    0:2
    Эйбар
    Матч завершен
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