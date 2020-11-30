октябрь 2020
ноябрь 2020
США. МЛС 2020
Казахстан. Премьер-лига 2020, 22 тур
Турция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
30 ноября, понедельник
19:30
Матч завершен
Греция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
30 ноября, понедельник
20:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2020/2021), 9 тур
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 10 тур
Португалия. Примейра (2020/2021), 8 тур
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 14 тур
30 ноября, понедельник
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2020/2021), 11 тур