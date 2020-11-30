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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 30 ноября 2020
Вест Хэм
30.11.2020, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
2'
А. Огбонна
46'
Д. Боуэн
25'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
88'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
М. Кэш
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Боуэн
79'
74'
Пенальти не реализован!
О. Уоткинс
74'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
К. Хурихейн
74'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Трезеге
68'
Желтая карточка
М. Кэш
Желтая карточка
П. Форнальс
53'
ГОЛ! 2:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
С. Бенрахма
46'
Замена
С. Аллер
️️️️
М. Антонио
46'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
А. Масуаку
46'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
М. Кэш
ГОЛ! 1:0!
А. Огбонна
Пас отдал
Д. Боуэн
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
3-4-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
2
Бальбуэна
21
Огбонна
26
Масуаку
41
Райс
28
Соучек
34
Цоуфал
8
Форнальс
18
Антонио
20
Боуэн
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
14
Хурихейн
15
Луис
7
МакГинн
10
Грилиш
7
Трезеге
11
Уоткинс
20
Боуэн
16
Нобл
16
Нобл
20
Боуэн
26
Масуаку
10
Бенрахма
10
Бенрахма
26
Масуаку
18
Антонио
22
Аллер
22
Аллер
18
Антонио
2
Кэш
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
2
Кэш
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
14
Хурихейн
7
Трезеге
11
Траоре
11
Траоре
7
Трезеге
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
41
Джейкоб Рэмзи
АП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
41
Джейкоб Рэмзи
АП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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