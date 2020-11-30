Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эйбар
Бетис - Эйбар: обзор матча 30 ноября 2020
Бетис
30.11.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 2
Завершен
Эйбар
49'
Й. Муто
54'
Э. Бургос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эйбар
90'
+3
Замена
С. Альварес
️️️️
Б. Хиль
89'
Пенальти не реализован!
С. Энрих
Желтая карточка
Г. Родригес
79'
78'
Замена
С. Энрих
️️️️
Й. Муто
Замена
Д. Лайнес
️️️️
А. Санабрия
69'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Н. Фекир
69'
64'
Желтая карточка
Б. Хиль
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Бургос
Замена
Л. Морон
️️️️
К. Тельо
54'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
54'
49'
ГОЛ! 0:1!
Й. Муто
Пас отдал
Э. Бургос
Замена
М. Монтойя
️️️️
Эмерсон
46'
Желтая карточка
Эмерсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Карлос Марин
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-2-3-1
1
Жоэль
11
Алекс Морено
5
Бартра
26
Сидней
22
Эмерсон
2
Родригес
18
Гуардадо
37
Тельо
10
Фекир
17
Хоакин
19
Санабрия
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
20
Бургос
6
Бигас
23
Арбилья
24
Посо
18
Диоп
3
Робер
8
Экспозито
17
Хиль
14
Инуи
11
Муто
19
Санабрия
16
Лайнес
16
Лайнес
19
Санабрия
22
Эмерсон
33
Монтойя
33
Монтойя
22
Эмерсон
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
37
Тельо
80
Морон
80
Морон
37
Тельо
10
Фекир
7
Иглесиас
7
Иглесиас
10
Фекир
17
Хиль
6
Альварес
6
Альварес
17
Хиль
11
Муто
9
Энрих
9
Энрих
11
Муто
Остались в запасе
Бетис
Эйбар
24
Айтор Руйбаль
ПВ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
1
Карлос Марин
ВР
1
Дани Мартин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
55
Рафа Соареш
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
1
Карлос Марин
ВР
1
Дани Мартин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бетис - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Эйбар
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+