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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Люнгбю
Брондбю - Люнгбю: обзор матча 30 ноября 2020
Брондбю
30.11.2020, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Люнгбю
2'
Й. Линдстрем
47'
М. Уре
55'
С. Ростед
79'
Й. Линдстрем
90'
М. Варминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Люнгбю
90'
ГОЛ! 4:1!
М. Варминг
82'
Замена
Ф. Винтер
️️️️
В. Торп
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
М. Френдруп
82'
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
С. Ростед
81'
ГОЛ! 4:0!
Й. Линдстрем
79'
79'
Замена
A. Riel
️️️️
Э. Нильсен
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Радошевич
67'
Замена
Л. Виген
️️️️
М. Уре
67'
62'
Желтая карточка
К. Якобсен
61'
Замена
М. Варминг
️️️️
К. Якобсен
61'
Замена
R. Pedersen
️️️️
M. Rasmussen
58'
Желтая карточка
Н. Гертсен
ГОЛ! 3:0!
С. Ростед
Пас отдал
М. Уре
55'
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
Пас отдал
Й. Линдстрем
47'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
А. Павлович
43'
ГОЛ! 1:0!
Й. Линдстрем
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Joel Kabongo
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Andre Riel
ЦФ
35
Lucas Orneborg
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
4-3-1-2
1
Швабе
24
Ростед
2
Максе
5
Юнг
5
Брус
32
Френдруп
5
Радошевич
21
Бьюр
35
Линдстрем
17
Уре
20
Павлович
3-5-1-1
30
Миккельсен
3
Хамалайнен
0
28
Гертсен
8
19
Гаммельбю
14
Якобсен
9
8
Ремер
29
Торп
7
Нильсен
32
Френдруп
8
Беркеейет
8
Беркеейет
32
Френдруп
24
Ростед
6
Херманнссон
6
Херманнссон
24
Ростед
17
Уре
13
Виген
13
Виген
17
Уре
5
Радошевич
20
Слимане
20
Слимане
5
Радошевич
20
Павлович
15
Хедлунд
15
Хедлунд
20
Павлович
8
24
24
8
7
Нильсен
11
11
7
Нильсен
29
Торп
3
Винтер
3
Винтер
29
Торп
14
Якобсен
11
Варминг
11
Варминг
14
Якобсен
Остались в запасе
Брондбю
Люнгбю
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
Главный тренер
Александер Цорнигер
35
Lucas Orneborg
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
Остались в запасе
35
Lucas Orneborg
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Брондбю - Люнгбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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