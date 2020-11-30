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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нэшвилл
Коламбус - Нэшвилл: обзор матча 30 ноября 2020
Коламбус
30.11.2020, понедельник, 04:00
США. МЛС
2 : 0
Завершен
Нэшвилл
99'
П. Сантуш
103'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Нэшвилл
Замена
К. Кадден
️️️️
Л. Зелараян
116'
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
Г. Зардес
113'
111'
Желтая карточка
Т. Вашингтон
Замена
E. Boateng
️️️️
Л. Диас
109'
106'
Замена
H. Bwana
️️️️
А. Мьюил
106'
Замена
Э. Миллер
️️️️
А. Джонстон
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
Пас отдал
Л. Диас
103'
ГОЛ! 1:0!
П. Сантуш
Пас отдал
Г. Зардес
99'
91'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Р. Леаль
91'
Замена
Д. Риос
️️️️
Й. Кадис
73'
Замена
Д. Джонс
️️️️
T. Anunga
42'
Желтая карточка
А. Джонстон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Коламбус
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
28
Matt Lampson
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
4-4-1-1
13
Тарбелл
16
Валенсуэла
6
Менса
25
Аффул
3
6
10
Зелараян
7
Сантуш
6
Артур
11
Диас
9
Зардес
4-4-2
1
2
Джонстон
4
25
Циммерман
2
Ловиц
11
Леаль
10
Мухтар
19
Мьюил
13
МакКарти
27
29
Кадис
9
Зардес
18
18
9
Зардес
10
Зелараян
28
Кадден
28
Кадден
10
Зелараян
11
Диас
24
24
11
Диас
11
Леаль
23
Вашингтон
23
Вашингтон
11
Леаль
27
20
Джонс
20
Джонс
27
19
Мьюил
70
70
19
Мьюил
2
Джонстон
15
Миллер
15
Миллер
2
Джонстон
29
Кадис
14
Риос
14
Риос
29
Кадис
Остались в запасе
Коламбус
Нэшвилл
28
Matt Lampson
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
28
Matt Lampson
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
0
F. Adi
ЦФ
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Коламбус - Нэшвилл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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