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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Гезтепе
Сивасспор - Гезтепе: обзор матча 30 ноября 2020
Сивасспор
30.11.2020, понедельник, 19:30
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Гезтепе
80'
Х. Акбунар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Гезтепе
90'
+1
Замена
K. Sönmez
️️️️
Я. Каян
90'
Замена
А. Озтюрк
️️️️
Гильерме
Замена
С. Камара
️️️️
И. Кофи
89'
88'
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Клаудемир
83'
83'
Замена
M. MossorÃ³
️️️️
Х. Акбунар
80'
ГОЛ! 0:1!
Х. Акбунар
Замена
К. Нинга
️️️️
А. Коне
74'
Желтая карточка
И. Кофи
59'
57'
Желтая карточка
Я. Каян
55'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
О. Нвободо
46'
Желтая карточка
Х. Акбунар
Замена
М. Ятабаре
️️️️
О. Кайоде
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
12
Гильерме
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
3-5-2
30
Самасса
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
26
Ярдымджи
7
Озтекин
6
Ялчин
10
Градель
6
Клаудемир
5
Кофи
80
Кайоде
2
Коне
4-1-4-1
70
Эгрибаят
33
Нукан
41
Эмир
7
Палули
3
Михоевич
5
Нвободо
7
Акбунар
20
Каян
12
Гильерме
8
Айдогду
27
Ндиайе
5
Кофи
14
Камара
14
Камара
5
Кофи
6
Клаудемир
20
Кесгин
20
Кесгин
6
Клаудемир
2
Коне
29
Нинга
29
Нинга
2
Коне
80
Кайоде
9
Ятабаре
9
Ятабаре
80
Кайоде
20
Каян
6
6
20
Каян
12
Гильерме
33
Озтюрк
33
Озтюрк
12
Гильерме
7
Акбунар
10
10
7
Акбунар
5
Нвободо
99
99
5
Нвободо
Остались в запасе
Сивасспор
Гезтепе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
Главный тренер
Риза Чалымбай
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
66
Burak Süleyman
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
Остались в запасе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
66
Burak Süleyman
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Сивасспор - Гезтепе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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