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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Бенфика
Маритиму - Бенфика: обзор матча 30 ноября 2020
Маритиму
30.11.2020, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 2
Завершен
Бенфика
14'
Р. Пиньо
32'
Пицци
51'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Бенфика
90'
+2
Замена
Жардел
️️️️
Пицци
Замена
Р. Гитан
️️️️
П. Пеладжо
90'
+1
Замена
J. Cleber
️️️️
Ж. Ирмер
84'
Замена
А. Алипур
️️️️
Л. Африко
84'
79'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Жилберто
79'
Замена
А. Самарис
️️️️
Х. Сеферович
73'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Л. Вальдшмидт
Замена
M.
️️️️
Ж. Таго
71'
Замена
J. Correa
️️️️
R. Macedo
71'
66'
Желтая карточка
Эвертон
51'
ГОЛ! 1:2!
Эвертон
Пас отдал
А. Гримальдо
32'
ГОЛ! 1:1!
Пицци
ГОЛ! 1:0!
Р. Пиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
27
Charles
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
0
J. Correa
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
72
Goncalo Duarte
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
17
Milson
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
3-3-1-3
27
5
Андраде
44
Африко
15
Сантос
22
Гермес
5
Ирмер
2
Винк
6
Пеладжо
7
9
Пиньо
95
Таго
4-1-1-4
1
Влаходимос
12
Жилберто
14
Вертонген
30
Отаменди
22
Гримальдо
18
Габриэл
21
Пицци
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
27
Рафа
9
Сеферович
44
Африко
9
Алипур
9
Алипур
44
Африко
95
Таго
17
17
95
Таго
5
Ирмер
15
15
5
Ирмер
6
Пеладжо
99
Гитан
99
Гитан
6
Пеладжо
7
0
0
7
7
Вальдшмидт
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Вальдшмидт
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
21
Пицци
33
Жардел
33
Жардел
21
Пицци
9
Сеферович
22
Самарис
22
Самарис
9
Сеферович
Остались в запасе
Маритиму
Бенфика
72
Goncalo Duarte
ЦФ
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
23
Элтон Лейте
ВР
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
72
Goncalo Duarte
ЦФ
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
23
Элтон Лейте
ВР
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Маритиму - Бенфика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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