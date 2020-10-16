сентябрь 2020
октябрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 16 тур
16 октября, пятница
01:00
Перенесен на неопределенный срок
16 октября, пятница
02:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 12 тур
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 6 тур, группа A
16 октября, пятница
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 11 тур
16 октября, пятница
15:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2020, 26 тур
Франция. Лига 1 (2020/2021), 7 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 5 тур
16 октября, пятница
21:45
Матч завершен