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    Расписание матчей 16-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 16 тур
    16 октября, пятница
    01:00
    Васко да Гама
    Форталеза
    Перенесен на неопределенный срок
    16 октября, пятница
    02:00
    Фламенго
    1:1
    Брагантино
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 12 тур
    16 октября, пятница
    09:00
    Зенит
    2:1
    Муром
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 6 тур, группа A
    16 октября, пятница
    14:00
    Спартак М (мол)
    2:0
    Чертаново (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 11 тур
    16 октября, пятница
    15:00
    Краснодар-3
    1:3
    Форте
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 26 тур
    16 октября, пятница
    15:30
    Слуцк
    2:1
    Минск
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 7 тур
    16 октября, пятница
    20:00
    Дижон
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    16 октября, пятница
    22:00
    Ним
    0:4
    ПСЖ
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 5 тур
    16 октября, пятница
    21:45
    Дерби Каунти
    0:1
    Уотфорд
    Матч завершен
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