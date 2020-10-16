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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Уотфорд
Дерби Каунти - Уотфорд: обзор матча 16 октября 2020
Дерби Каунти
16.10.2020, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
76'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Уотфорд
90'
+1
Желтая карточка
Б. Уилмот
88'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Д. Кина
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Бьюкэнан
86'
86'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Ж. Педро
Замена
J. Hector Ingram
️️️️
Г. Шинни
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Б. Уилмот
71'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
У. Троост-Эконг
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Д. Холмс
64'
Желтая карточка
Д. Эванс
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
47
Toby Stevenson
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-2-4
1
Маршалл
33
Дэйвис
12
Эванс
9
3
Бьюкэнан
5
Кларк
18
Берд
12
Найт
14
Холмс
4
Шинни
3-3-3-1
12
Фостер
16
Уилмот
27
Кабаселе
5
Троост-Эконг
2
Нгакия
15
Чалоба
17
Фемения
8
Клеверли
8
Кина
12
Сема
9
Педро
4
Шинни
52
52
4
Шинни
14
Холмс
10
Лоуренс
10
Лоуренс
14
Холмс
3
Бьюкэнан
7
Уиттакер
7
Уиттакер
3
Бьюкэнан
8
Кина
37
Гарнер
37
Гарнер
8
Кина
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
9
Педро
39
Мюррэй
39
Мюррэй
9
Педро
Остались в запасе
Дерби Каунти
Уотфорд
23
Майк те Верик
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
26
Даниэль Бахман
ВР
47
Toby Stevenson
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
23
Майк те Верик
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
47
Toby Stevenson
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Дерби Каунти - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
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