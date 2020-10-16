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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Брагантино
Фламенго - Брагантино: обзор матча 16 октября 2020
Фламенго
16.10.2020, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
70'
L.
46'
Клаудиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Брагантино
Замена
Жерсон
️️️️
Э. Рибейро
90'
83'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Клаудиньо
83'
Замена
E.
️️️️
B. Tubarão
72'
Замена
Л. Ортис
️️️️
Л. Реалпе
71'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Морато
ГОЛ! 1:1!
L.
70'
Замена
Б. Энрике
️️️️
В. Арао
67'
Желтая карточка
В. Арао
66'
46'
ГОЛ! 0:1!
Клаудиньо
Пас отдал
Итало
Замена
Витиньо
️️️️
Педро
46'
Желтая карточка
L.
43'
35'
Желтая карточка
Веверсон
20'
Замена
Морато
️️️️
L.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
9
Lincoln
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
15
Итало
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
31
Raul
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Фламенго
23
Сезар
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
53
Морато
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Соуза
6
Рене
4
Перейра
3
Тулер
22
Исла
15
Арао
10
Рибейро
29
Майя
10
Диего
9
9
Педро
3-1-1-5
1
Клейтон
3
Реалпе
13
Адерлан
26
Веверсон
28
Риллер
33
Клаудиньо
20
4
31
0
15
Итало
9
Педро
11
Витиньо
11
Витиньо
9
Педро
15
Арао
27
Энрике
27
Энрике
15
Арао
10
Рибейро
8
Жерсон
8
Жерсон
10
Рибейро
33
Клаудиньо
9
Уртадо
9
Уртадо
33
Клаудиньо
0
53
Морато
53
Морато
0
Морато
28
Куэльо
28
Куэльо
Морато
20
6
6
20
3
Реалпе
3
Ортис
3
Ортис
3
Реалпе
Остались в запасе
Фламенго
Брагантино
17
Лазаро
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
23
Сезар
ВР
13
Рамон
ЛЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
70
Luis Phelipe
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
17
Лазаро
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
23
Сезар
ВР
13
Рамон
ЛЗ
Остались в запасе
70
Luis Phelipe
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Фламенго - Брагантино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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