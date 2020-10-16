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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - ПСЖ
Ним - ПСЖ: обзор матча 16 октября 2020
Ним
16.10.2020, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
32'
К. Мбаппе
78'
А. Флоренци
83'
К. Мбаппе
88'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - ПСЖ
88'
ГОЛ! 0:4!
П. Сарабия
Пас отдал
К. Дагба
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Л. Фомба
85'
85'
Замена
К. Руис-Атиль
️️️️
А. Флоренци
Замена
М. Коне
️️️️
Р. Рипар
84'
84'
Замена
Хесе
️️️️
К. Мбаппе
83'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
П. Сарабия
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Флоренци
Пас отдал
П. Сарабия
Замена
К. Ариби
️️️️
Н. Ру
67'
58'
Замена
К. Дагба
️️️️
Рафинья
Замена
П. Мартинес
️️️️
А. Кубас
54'
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Рафинья
20'
Желтая карточка
И. Гуйе
18'
Желтая карточка
Рафинья
Красная карточка
Л. Ландре
12'
11'
Замена
А. Эррера
️️️️
Л. Паредес
Желтая карточка
Л. До
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
8
Люка До
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ним
16
Люка Диас
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Марко Маджуга
ПВ
13
Карим Ариби
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
38
Максен Капо
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Хави Симонс
ПВ
4-2-2-1-1
30
Рейне
3
Мигель
29
Пакье
4
Ландре
13
Бюрнер
20
Кубас
8
До
17
Элиассон
11
Фомба
20
Рипар
26
Ру
4-2-1-1-2
1
Навас
24
Флоренци
22
Диалло
3
Кимпембе
5
Баккер
5
Гуйе
5
Паредес
12
Рафинья
7
Сарабия
10
Мбаппе
9
Кен
11
Фомба
70
Ахлинви
70
Ахлинви
11
Фомба
26
Ру
13
Ариби
13
Ариби
26
Ру
20
Кубас
18
Мартинес
18
Мартинес
20
Кубас
20
Рипар
14
Коне
14
Коне
20
Рипар
12
Рафинья
2
Дагба
2
Дагба
12
Рафинья
24
Флоренци
8
Руис-Атиль
8
Руис-Атиль
24
Флоренци
5
Паредес
21
Эррера
21
Эррера
5
Паредес
10
Мбаппе
10
Хесе
10
Хесе
10
Мбаппе
Остались в запасе
Ним
ПСЖ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Марко Маджуга
ПВ
16
Люка Диас
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
38
Максен Капо
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Марко Маджуга
ПВ
16
Люка Диас
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
38
Максен Капо
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ним - ПСЖ
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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