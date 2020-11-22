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    Расписание матчей 22-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 22 тур
    22 ноября, воскресенье
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Сантос
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    01:00
    Фламенго
    3:1
    Коритиба
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    1:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    Сеара
    2:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    23:00
    Гойас
    1:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 9 тур
    22 ноября, воскресенье
    13:30
    Хатайспор
    2:2
    Ризеспор
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Гезтепе
    3:1
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Коньяспор
    2:1
    Касымпаша
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    1:0
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Антальяспор
    0:2
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 15 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    ЦСКА
    1:1
    Сочи
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Ротор
    0:0
    Урал
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Рубин
    0:2
    Ростов
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 29 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Смолевичи
    0:3
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Неман
    1:0
    Слуцк
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Городея
    1:4
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо-БелАЗ
    2:0
    Ислочь
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Минск
    2:2
    Витебск
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Рух
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    БАТЭ
    5:0
    Белшина
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Энергетик-БГУ
    2:3
    Динамо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 9 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:15
    Аякс
    5:0
    Хераклес
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Спарта
    6:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Фортуна
    1:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:45
    Твенте
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:45
    РКС Ваалвейк
    1:1
    Херенвен
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    АЗ Алкмаар
    1:0
    Эммен
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 8 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:30
    Фиорентина
    0:1
    Беневенто
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Интер
    4:2
    Торино
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Рома
    3:0
    Парма
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    1:2
    Болонья
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Верона
    0:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Удинезе
    1:0
    Дженоа
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:45
    Наполи
    1:3
    Милан
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 9 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Фулхэм
    2:3
    Эвертон
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Шеффилд Юнайтед
    0:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:30
    Лидс
    0:0
    Арсенал
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:15
    Ливерпуль
    3:0
    Лестер
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Минай
    3:2
    Днепр-1
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Десна
    0:1
    Львов
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:30
    Ворскла
    3:0
    Колос
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 15 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Рейнджерс
    4:0
    Абердин
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 11 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Нант
    1:1
    Метц
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Дижон
    0:1
    Ланс
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Реймс
    0:1
    Ним
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Монпелье
    4:3
    Страсбур
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Анжер
    0:1
    Лион
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    23:00
    Лилль
    4:0
    Лорьян
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 13 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:30
    Беерсхот-Вилрейк
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Зюлте-Варегем
    1:2
    Мехелен
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:15
    Шарлеруа
    0:1
    Гент
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:45
    Генк
    4:1
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 9 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    АЕК
    4:1
    Ларисса
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    0:1
    Арис
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    2:1
    ПАС
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 10 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Эйбар
    0:0
    Хетафе
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:15
    Кадис
    0:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:30
    Гранада
    1:3
    Вальядолид
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    23:00
    Алавес
    2:2
    Валенсия
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 8 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Зброевка
    1:1
    Пршибрам
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Фастав
    1:0
    Виктория
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:30
    Спарта
    2:4
    Динамо
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 9 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Оденсе
    1:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Ольборг
    1:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Орхус
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Вайле
    0:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 8 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Аустрия
    1:1
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Тироль
    3:0
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Рид
    4:3
    Рапид
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 8 тур
    22 ноября, воскресенье
    17:30
    Фрайбург
    1:3
    Майнц
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Кельн
    1:2
    Унион
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 8 тур
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Серветт
    1:1
    Лугано
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Сьон
    2:2
    Цюрих
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Санкт-Галлен
    2:2
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 25 тур
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Одд
    1:2
    Старт
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    1:0
    Мьёндален
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Хаугесунд
    3:2
    Сандефьорд
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    1:2
    Викинг
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    Стремсгодсет
    1:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
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