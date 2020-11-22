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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Брондбю
Вайле - Брондбю: обзор матча 22 ноября 2020
Вайле
22.11.2020, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Брондбю
45+4'
Й. Линдстрем
82'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Брондбю
86'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
П. Бьюр
86'
Замена
Л. Виген
️️️️
Й. Линдстрем
82'
ГОЛ! 0:2!
М. Уре
79'
Желтая карточка
М. Френдруп
78'
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
С. Ростед
67'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
А. Павлович
65'
Желтая карточка
Э. Юнг
Желтая карточка
A. Mucolli
63'
Желтая карточка
Т. Мельгор
60'
Замена
A. Mucolli
️️️️
D. Montiel
57'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Й. Линдстрем
Пас отдал
М. Френдруп
Желтая карточка
А. Соуза
39'
39'
Желтая карточка
Й. Линдстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
20
Jacob Schoop
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
2-1-2-1-5
37
Милошевич
14
Мельгор
18
Амундсен
6
Эзатолахи
0
10
Соуза
21
19
Фагир
10
15
20
4-3-1-2
1
Швабе
5
Брус
2
Максе
5
Юнг
24
Ростед
21
Бьюр
5
Радошевич
32
Френдруп
35
Линдстрем
20
Павлович
17
Уре
10
19
19
10
21
Бьюр
8
Беркеейет
8
Беркеейет
21
Бьюр
24
Ростед
6
Херманнссон
6
Херманнссон
24
Ростед
35
Линдстрем
13
Виген
13
Виген
35
Линдстрем
20
Павлович
15
Хедлунд
15
Хедлунд
20
Павлович
Остались в запасе
Вайле
Брондбю
30
Александер Брунст
ВР
2
Thomas Gundelund
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
2
Thomas Gundelund
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Вайле - Брондбю
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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