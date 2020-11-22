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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Коритиба
Фламенго - Коритиба: обзор матча 22 ноября 2020
Фламенго
22.11.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
3'
Б. Энрике
27'
Д. Де Арраскаэта
76'
Рене
90+3'
В. Матеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Коритиба
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
В. Матеус
Пас отдал
G. Augusto
89'
Желтая карточка
М. Салес
Замена
П. Роша
️️️️
Витиньо
86'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
82'
Замена
Микаэл
️️️️
Б. Энрике
82'
80'
Замена
М. Буэно
️️️️
Робсон
Замена
Лазаро
️️️️
Э. Рибейро
79'
Замена
Диего
️️️️
Жерсон
79'
ГОЛ! 3:0!
Рене
Пас отдал
Витиньо
76'
69'
Замена
B. Lucumí
️️️️
Н. Силва
69'
Замена
Маттеус
️️️️
O.
68'
Желтая карточка
R.
46'
Замена
Y. Sasse
️️️️
М. дос Сантос
46'
Замена
J.
️️️️
M. Galdezani
Желтая карточка
В. Арао
37'
34'
Желтая карточка
S.
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
М. Исла
27'
ГОЛ! 1:0!
Б. Энрике
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
84
Wilson
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
77
Osman
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Фламенго
23
Сезар
ВР
1
Уго Соуза
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
9
Lincoln
ЦФ
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
27
Маттеус
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
4-1-3-2
25
Алвес
6
Рене
4
Перейра
3
Тулер
22
Исла
15
Арао
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
10
Рибейро
11
Витиньо
27
Энрике
3-1-5
2
Матеус
22
дос Сантос
6
Силва
95
Салес
10
3
35
20
77
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
10
Рибейро
17
Лазаро
17
Лазаро
10
Рибейро
27
Энрике
30
Микаэл
30
Микаэл
27
Энрике
11
Витиньо
32
Роша
32
Роша
11
Витиньо
8
Жерсон
10
Диего
10
Диего
8
Жерсон
30
Робсон
8
Буэно
8
Буэно
30
Робсон
6
Силва
70
70
6
Силва
20
13
13
20
77
27
Маттеус
27
Маттеус
77
22
дос Сантос
31
31
22
дос Сантос
Остались в запасе
Фламенго
Коритиба
9
Lincoln
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
13
Рамон
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
23
Сезар
ВР
1
Уго Соуза
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
33
Arthur
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
9
Lincoln
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
13
Рамон
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
23
Сезар
ВР
1
Уго Соуза
ВР
Остались в запасе
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
33
Arthur
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Фламенго - Коритиба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
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