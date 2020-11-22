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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Эрзурумспор
Трабзонспор - Эрзурумспор: обзор матча 22 ноября 2020
Трабзонспор
22.11.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Эрзурумспор
23'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Эрзурумспор
88'
Замена
J. Hamroun
️️️️
I. Sissoko
Замена
С. Асан
️️️️
Ж. Перейра
86'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
Э. Нвакаеме
86'
Замена
Джанини
️️️️
А. Омюр
84'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
77'
72'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Р. Мухаммед
64'
Желтая карточка
K. Erdoğan
Замена
Флавио
️️️️
Б. Афобе
62'
Желтая карточка
Б. Афобе
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Экубан
Пас отдал
А. Омюр
23'
21'
Желтая карточка
A. Mina
11'
Желтая карточка
M. Murat Uçar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Эрзурумспор
44
Arturo Mina
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
21
Джанини
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
50
Kerem Baykuş
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
4-4-2
1
Чакир
14
Уго
32
Ие
23
Марлон
27
Перейра
33
Омюр
81
Экубан
8
Бэйкер
6
Пармак
23
Афобе
9
Нвакаеме
2-3-5
44
26
Канак
10
Мухаммед
20
11
Новиковас
10
Рикарду
4
77
23
3
33
Омюр
21
Джанини
21
Джанини
33
Омюр
23
Афобе
8
Флавио
8
Флавио
23
Афобе
27
Перейра
61
Асан
61
Асан
27
Перейра
9
Нвакаеме
7
7
9
Нвакаеме
3
10
10
3
10
Мухаммед
17
Бассан
17
Бассан
10
Мухаммед
Остались в запасе
Трабзонспор
Эрзурумспор
0
Safa Kinali
ЦФ
50
Kerem Baykuş
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
50
Kerem Baykuş
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
Остались в запасе
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Трабзонспор - Эрзурумспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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