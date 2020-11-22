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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лорьян
Лилль - Лорьян: обзор матча 22 ноября 2020
Лилль
22.11.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
4 : 0
Завершен
Лорьян
29'
Ю. Языджи
51'
Ю. Языджи
57'
Л. Араухо
90'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лорьян
ГОЛ! 4:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
И. Лихаджи
90'
Замена
Т. Веа
️️️️
Ж. Бамба
86'
83'
Замена
Ж. Эрго
️️️️
У. Мендес
Замена
Н. Иконе
️️️️
Ю. Языджи
80'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Л. Араухо
80'
Замена
Т. Джало
️️️️
Ж. Пье
70'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Шека
70'
69'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Т. Чалоба
69'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
А. Лорьенте
59'
Замена
А. Грбич
️️️️
С. Марво
58'
Замена
П. Амель
️️️️
Т. Моффи
ГОЛ! 3:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Ю. Языджи
57'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
Д. Дэвид
51'
45'
+2
Желтая карточка
У. Мендес
Желтая карточка
Шека
37'
32'
Желтая карточка
Й. Висса
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
Ж. Бамба
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
12
Сильвен Марво
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
4
Ботман
5
Сумаоро
26
Пье
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
15
Дэвид
7
Араухо
3-3-3-1
1
Нарди
15
Лапорт
21
Морель
55
Гравийон
17
Мендес
19
Абержель
99
Чалоба
45
Лорьенте
12
Марво
9
Висса
9
Моффи
8
Шека
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Шека
7
Араухо
80
Лихаджи
80
Лихаджи
7
Араухо
97
Языджи
93
Иконе
93
Иконе
97
Языджи
26
Пье
35
Джало
35
Джало
26
Пье
19
Бамба
22
Веа
22
Веа
19
Бамба
17
Мендес
14
Эрго
14
Эрго
17
Мендес
45
Лорьенте
28
Ле Фе
28
Ле Фе
45
Лорьенте
12
Марво
9
Грбич
9
Грбич
12
Марво
99
Чалоба
18
Лемуан
18
Лемуан
99
Чалоба
9
Моффи
29
Амель
29
Амель
9
Моффи
Остались в запасе
Лилль
Лорьян
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
90
Nassim Innocenti
ЦФ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Остались в запасе
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
90
Nassim Innocenti
ЦФ
1
Орестис Карнезис
ВР
Остались в запасе
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лилль - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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