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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Хераклес
Аякс - Хераклес: обзор матча 22 ноября 2020
Аякс
22.11.2020, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 9 тур
5 : 0
Завершен
Хераклес
6'
Л. Траоре
29'
Д. Нерес
36'
З. Лабиад
57'
Д. Тадич
77'
З. Лабиад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Хераклес
ГОЛ! 5:0!
З. Лабиад
77'
72'
Желтая карточка
T. Bijleveld
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Д. Блинд
70'
70'
Замена
Д. Куальята
️️️️
J. Hardeveld
70'
Замена
М. Ренте
️️️️
Р. Преппер
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
П. Схюрс
70'
Замена
К. Промес
️️️️
Д. Тадич
63'
ГОЛ! 4:0!
Д. Тадич
Пас отдал
З. Лабиад
57'
56'
Замена
T. Breukers
️️️️
L. Schoofs
56'
Замена
И. Аззауи
️️️️
О. Киомурцоглу
56'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
С. Бакиш
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Н. Мазрауи
46'
39'
Желтая карточка
Р. Влут
ГОЛ! 3:0!
З. Лабиад
Пас отдал
Л. Траоре
36'
ГОЛ! 2:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Р. Гравенберх
29'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Д. Классен
23'
8'
Желтая карточка
L. Schoofs
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
Схюрс
3
Мазрауи
8
Гравенберх
10
Тадич
52
Лабиад
7
Нерес
2
Траоре
18
Классен
4-3-3
1
2
5
Кнустер
15
3
Преппер
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
5
12
Бакиш
18
ван дер Ватер
20
Влут
18
Классен
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
18
Классен
17
Блинд
6
Мартинес
6
Мартинес
17
Блинд
3
Мазрауи
2
Клайбер
2
Клайбер
3
Мазрауи
10
Тадич
10
Промес
10
Промес
10
Тадич
4
Схюрс
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
4
Схюрс
15
2
2
15
2
12
Куальята
12
Куальята
2
3
Преппер
5
Ренте
5
Ренте
3
Преппер
14
Киомурцоглу
98
Аззауи
98
Аззауи
14
Киомурцоглу
12
Бакиш
37
Бургзорг
37
Бургзорг
12
Бакиш
Остались в запасе
Аякс
Хераклес
37
Кьел Шерпен
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Эрик тен Хаг
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Остались в запасе
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Аякс - Хераклес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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