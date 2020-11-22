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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Мьёндален
Кристиансунд - Мьёндален: обзор матча 22 ноября 2020
Кристиансунд
22.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 0
Завершен
Мьёндален
3'
P. Erik Ulvestad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Мьёндален
90'
+2
Желтая карточка
M. Nakkim
90'
Замена
J. Solberg
️️️️
В. Драгснес
Замена
A. Askar
️️️️
Ф. Мумбанья
82'
Замена
А. Диоп
️️️️
О. Скарсем
82'
72'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
F. Brustad
Замена
️️️️
Л. Каллудра
64'
63'
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
T. Brochmann
Замена
С. Серли
️️️️
Б. Бай
40'
ГОЛ! 1:0!
P. Erik Ulvestad
Пас отдал
А. Пеллегрино
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Markus Nakkim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Кристиансунд
28
Амиду Диоп
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
4-4-1-1
34
МакДермотт
3
Асбак
28
Психе
5
Сермо
5
77
Скарсем
6
10
Каллудра
90
Пеллегрино
13
Бай
29
Мумбанья
1-5
20
Драгснес
7
8
23
Лизет
26
22
29
Мумбанья
77
77
29
Мумбанья
77
Скарсем
28
Диоп
28
Диоп
77
Скарсем
13
Бай
10
Серли
10
Серли
13
Бай
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
20
Драгснес
6
6
20
Драгснес
7
22
22
7
Остались в запасе
Кристиансунд
Мьёндален
11
Оскар Сивертсен
ПВ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
11
Оскар Сивертсен
ПВ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Кристиансунд - Мьёндален
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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Кристиансунд
Мьёндален
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
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2018.07.31 13:44
14
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2018.02.20 19:50
11
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
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