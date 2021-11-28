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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Сарпсборг 08
Мьёндален - Сарпсборг 08: обзор матча 28 ноября 2021
Мьёндален
28.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
4'
Л. Ольден Ларсен
2'
И. Коне
64'
Э. Вихне
81'
К. Опсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Сарпсборг 08
88'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Д. Канаджижа
88'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
Э. Вихне
81'
ГОЛ! 1:3!
К. Опсет
81'
Замена
Г. Молинс
️️️️
И. Коне
Замена
F. Brustad
️️️️
C. Gauseth
73'
Желтая карточка
I. Twum
72'
66'
Замена
К. Опсет
️️️️
М. Майгаард
64'
ГОЛ! 1:2!
Э. Вихне
Пас отдал
М. Майгаард
Замена
K. Havard Eriksen
️️️️
B. Stokke
62'
Замена
I. Twum
️️️️
A. Sporrong
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ольден Ларсен
Пас отдал
M. Ovenstad
4'
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Коне
Пас отдал
М. Майгаард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Сарпсборг 08
27
Дарио Канаджижа
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мьёндален
21
Herman Kleppa
ЦП
3
S. Overby
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
Сарпсборг 08
10
Гильермо Молинс
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
1-5
31
17
11
7
Ларсен
6
20
2-5
27
Канаджижа
6
Салетрос
34
28
Коне
32
Вихне
16
20
Майгаард
20
9
9
20
31
18
18
31
11
8
8
11
28
Коне
10
Молинс
10
Молинс
28
Коне
27
Канаджижа
7
7
27
Канаджижа
32
Вихне
10
Мухаммед
10
Мухаммед
32
Вихне
20
Майгаард
22
Опсет
22
Опсет
20
Майгаард
Остались в запасе
Мьёндален
Сарпсборг 08
21
Herman Kleppa
ЦП
3
S. Overby
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
21
Herman Kleppa
ЦП
3
S. Overby
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Мьёндален - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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Мьёндален
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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