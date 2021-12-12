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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Буде-Глимт
Мьёндален - Буде-Глимт: обзор матча 12 декабря 2021
Мьёндален
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
0 : 3
Завершен
Буде-Глимт
2'
Э. Ботхейм
4'
А. Пеллегрино
79'
Ф. Бьоркан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Буде-Глимт
89'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Э. Ботхейм
Замена
A. Sporrong
️️️️
O. Amund Sveen
82'
79'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бьоркан
Пас отдал
А. Пеллегрино
78'
Замена
С. Фет
️️️️
У. Ветлесен
Замена
K. Havard Eriksen
️️️️
F. Brustad
75'
Замена
B. Stokke
️️️️
Н. Вальстад
75'
69'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
М. Конрадсен
Желтая карточка
Л. Ольден Ларсен
31'
Желтая карточка
J. Solberg
21'
4'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Ветлесен
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ботхейм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
8
Fredrik Brustad
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
21
Herman Kleppa
ЦП
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
37
Brinder Singh
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
5
11
17
7
Ларсен
22
33
2-1-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
8
Конрадсен
10
Ветлесен
14
Салтнес
18
Мое
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
22
Ботхейм
22
31
31
22
8
9
9
8
11
Вальстад
20
20
11
Вальстад
8
Конрадсен
15
Бьоркан
15
Бьоркан
8
Конрадсен
10
Ветлесен
19
Фет
19
Фет
10
Ветлесен
22
Ботхейм
22
Бонифаци
22
Бонифаци
22
Ботхейм
Остались в запасе
Мьёндален
Буде-Глимт
21
Herman Kleppa
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
37
Brinder Singh
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
21
Herman Kleppa
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
37
Brinder Singh
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Мьёндален - Буде-Глимт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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