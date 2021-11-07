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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Викинг
Мьёндален - Викинг: обзор матча 07 ноября 2021
Мьёндален
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
0 : 1
Завершен
Викинг
90+3'
В. Бериша (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Викинг
90'
+4
Замена
В. Веватне
️️️️
З. Трипич
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бериша
Желтая карточка
Н. Вальстад
90'
+2
88'
Замена
М. Траоре
️️️️
С. Фридьоунссон
Замена
K. Havard Eriksen
️️️️
M. Ovenstad
79'
Замена
A. Sporrong
️️️️
C. Gauseth
79'
76'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Ш. Паттинама
76'
Замена
S. Kvia-Egeskog
️️️️
К. Лекберг
Пенальти не реализован!
C. Gauseth
72'
71'
Желтая карточка
Ш. Паттинама
Замена
F. Brustad
️️️️
B. Stokke
64'
Желтая карточка
H. Kleppa
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
21
Herman Kleppa
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
10
Златко Трипич
ЦП
6
Джанни Стенснесс
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
1-5
21
22
20
17
18
6
1-3-5
1
Гуннарссон
20
Паттинама
10
Трипич
6
Стенснесс
28
Фридьоунссон
14
Бериша
4
Брекало
28
Себулонсен
8
Белл
16
Лекберг
11
31
31
11
17
9
9
17
20
8
8
20
28
Фридьоунссон
24
Траоре
24
Траоре
28
Фридьоунссон
16
Лекберг
26
26
16
Лекберг
20
Паттинама
23
Викстоль
23
Викстоль
20
Паттинама
10
Трипич
3
Веватне
3
Веватне
10
Трипич
Остались в запасе
Мьёндален
Викинг
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
1
Арилд Остбю
ВР
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Мьёндален - Викинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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