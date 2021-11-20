Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Мьёндален
Стремсгодсет - Мьёндален: обзор матча 20 ноября 2021
Стремсгодсет
20.11.2021, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 2
Завершен
Мьёндален
88'
K. Tokstad
78'
F. Brustad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Мьёндален
ГОЛ! 1:1!
K. Tokstad
88'
Желтая карточка
Ф. Фрайдей
85'
Замена
K. Tokstad
️️️️
J. Parr
80'
78'
ГОЛ! 0:1!
F. Brustad
72'
Замена
F. Brustad
️️️️
M. Ovenstad
72'
Замена
K. Havard Eriksen
️️️️
B. Stokke
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
К. Красники
64'
57'
Желтая карточка
C. Gauseth
54'
Желтая карточка
Н. Вальстад
Замена
Т. Грегор
️️️️
Л. Вильсвик
51'
34'
Желтая карточка
M. Ovenstad
28'
Желтая карточка
J. Solberg
Желтая карточка
Л. Вильсвик
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
Мьёндален
4
Daniel Janevski
ЦЗ
21
Herman Kleppa
ЦП
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
2-5
19
Лейфссон
71
Вальсвик
18
Стеневик
40
Саэтра
8
Гулликсен
9
Фрайдей
8
Красники
5
18
26
4
11
Вальстад
6
3
11
11
3
8
Красники
18
Ипалибо
18
Ипалибо
8
Красники
26
Вильсвик
4
Грегор
4
Грегор
26
Вильсвик
17
8
8
17
20
9
9
20
Остались в запасе
Стремсгодсет
Мьёндален
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
4
Daniel Janevski
ЦЗ
21
Herman Kleppa
ЦП
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
Остались в запасе
4
Daniel Janevski
ЦЗ
21
Herman Kleppa
ЦП
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Стремсгодсет - Мьёндален
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
Все
Стремсгодсет
Мьёндален
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+