Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Мьёндален
Волеренга - Мьёндален: обзор матча 05 декабря 2021
Волеренга
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 0
Завершен
Мьёндален
67'
Ф. Йенсен
80'
Х. Удаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Мьёндален
Замена
Н. Томсен
️️️️
А. Лаюни
90'
+1
89'
Замена
A. Sporrong
️️️️
M. Ovenstad
ГОЛ! 2:0!
Х. Удаль
Пас отдал
О. Сахрауи
80'
72'
Замена
F. Brustad
️️️️
B. Stokke
72'
Замена
K. Havard Eriksen
️️️️
C. Gauseth
ГОЛ! 1:0!
Ф. Йенсен
67'
66'
Желтая карточка
I. Twum
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мьёндален
18
Isaac Twum
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Волеренга
27
Albin Morfelt
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Мьёндален
21
Herman Kleppa
ЦП
31
Albin Sporrong
ЦП
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
1-1-5
37
Насберг
16
Бьордал
14
Лаюни
1
Дюнгеланд
11
Сахрауи
20
Джатта
15
Хольм
5
6
35
26
4
11
Вальстад
14
Лаюни
6
Томсен
6
Томсен
14
Лаюни
17
31
31
17
20
8
8
20
11
9
9
11
Остались в запасе
Волеренга
Мьёндален
27
Albin Morfelt
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
21
Herman Kleppa
ЦП
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
27
Albin Morfelt
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Остались в запасе
21
Herman Kleppa
ЦП
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Волеренга - Мьёндален
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Волеренга
Мьёндален
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+