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Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами

7 февраля 2020, 20:23
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«Краснодар» провел второй за день товарищеский матч и выиграл его. Дублем отметился Никита Сергеев.

В другой встрече аутсайдер РПЛ не проиграл белорусскому БАТЭ. Единственный мяч у россиян забил Никита Бурмистров.

Товарищеские матчи

БАТЭ (Белоруссия) – Сочи (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бурмистров, 80; 1:1 – Милич, 90.

Краснодар (Россия) – Мьендален (Норвегия) – 4:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Ари, 7; 2:0 – Сергеев, 31; 3:0 – Сергеев, 41; 3:1 – Брустад, 42; 4:1 – Ари, 52; 4:2 – Торхалльсон, 73 (с пенальти); 4:3 – Брустад, 90+1.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Краснодар Мьёндален БАТЭ Сочи
Комментарии (1)
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1581097097
еле выиграл... дело не в начале игровой практики... дело в сопернике...
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