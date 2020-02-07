Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами

«Краснодар» провел второй за день товарищеский матч и выиграл его. Дублем отметился Никита Сергеев.

В другой встрече аутсайдер РПЛ не проиграл белорусскому БАТЭ. Единственный мяч у россиян забил Никита Бурмистров.

Товарищеские матчи

БАТЭ (Белоруссия) – Сочи (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бурмистров, 80; 1:1 – Милич, 90.

Краснодар (Россия) – Мьендален (Норвегия) – 4:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Ари, 7; 2:0 – Сергеев, 31; 3:0 – Сергеев, 41; 3:1 – Брустад, 42; 4:1 – Ари, 52; 4:2 – Торхалльсон, 73 (с пенальти); 4:3 – Брустад, 90+1.