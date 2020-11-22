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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт: обзор матча 22 ноября 2020
Санкт-Галлен
22.11.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
63'
Б. Бабич
88'
К. Дуа
32'
P. Egil Flo
45+1'
Р. Зехнини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 2:2!
К. Дуа
88'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
В. Руис
78'
68'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Р. Зехнини
ГОЛ! 1:2!
Б. Бабич
Пас отдал
Э. Йуан
63'
57'
Желтая карточка
C. Schneuwly
Замена
Б. Бабич
️️️️
B. Traore
46'
46'
Замена
J. Geissmann
️️️️
К. Пуэртас
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Зехнини
Пас отдал
C. Schneuwly
32'
ГОЛ! 0:1!
P. Egil Flo
Пас отдал
А. Туркес
22'
Желтая карточка
К. Пуэртас
22'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
9
Алдин Туркес
ЦФ
19
Christian Schneuwly
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Лозанна-Спорт
15
Габриэль Барес
ОП
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-3-3
1
Зиги
28
Мухайм
20
Стержиу
23
Фазлийи
99
9
Дуа
88
Квинтийя
30
Руис
27
Йуан
19
21
2-3-5
1
Мори
20
Лосли
4
Йенц
28
Бораниясевич
21
Пуэртас
7
Кукурузович
9
Туркес
98
Зехнини
6
13
19
21
27
Бабич
27
Бабич
21
30
Руис
22
Камбери
22
Камбери
30
Руис
98
Зехнини
7
Да Кунья
7
Да Кунья
98
Зехнини
21
Пуэртас
8
8
21
Пуэртас
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
3
M. Nuhu
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
3
M. Nuhu
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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